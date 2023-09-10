Сборная Германии сенсационно впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира, мужчины, финал

Германия – Сербия – 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

В стартовой четверти ни одна из команд не смогла захватить инициативу с первых минут. Сначала сильнее выглядели балканцы. Вскоре на несколько пунктов впереди оказалась немецкая команда. В конце концов, верх взяли сербы, которые "привезли" соперникам +3.

Подопечные Светислава Пешича попытались развить преимущество во второй 12-минутке. Балканская сборная оторвалась на 5 пунктов, но немцы сумели отыграться. Более того, Бундестим добавила в активности, ликвидировала весь дефицит очков и ушла на большой перерыв с ничьей (47:47).

А вот третья четверть стала бенефисом сборной Германии. Ребята Гордона Херберта на протяжении всего отрезка были сильнее под двумя щитами и методически увеличивали собственное преимущество. Фактически немцы деклассировали Сербию, обеспечив 12-очковое преимущество.

Класс сборной позволил команде чувствовать себя безопасно в финальной четверти. Да, сербы полетели вперед с намерением отыграться. Но Германия оказалась готова к такому развитию событий и погасила пыл балканцев. Как следствие, сборная Сербии отыграла всего половину отставания и отдала немцам премьерное чемпионство.

Самым результативным в матче стал защитник сборной Германии Деннис Шредер. В свой актив он записал 28 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. В составе сербской команды больше всего набрал защитник Алекса Аврамович (21 пункт).

Для Германии триумф на ЧМ-2023 стал вершиной в истории. До сих пор лучшим результатом Бундестима была "бронза" на ЧМ-2002. На континентальном же уровне самый большой успех – победа на Евробаскете-1993.