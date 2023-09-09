Волейбольна збірна України з розгромом Португалії вийшла в чвертьфінал Євро-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи, чоловіки, 1/8 фіналу

Португалія – Україна – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Стартовий відрізок команди провели на рівних. Та поступово "синьо-жовті" захопили ініціативу, пішли у невеликий відрив і почали диригувати рахунком. На піку перевага українців сягала восьми пунктів. Завершила ж сет збірна України з +5.

Португальська команда спробувала перехопити контроль зі стартом другої партії. Однак, підопічні Угіса Крастіньша всі спроби піренейців нівелювали. Пішла гра нервів, тож до середини сету цифри на табло було рівними (13:13). Саме тут "синьо-жовті" додали обертів і зуміли закінчити партію з 6-очковою перевагою.

Запалу збірній України вистачило й на гру першим номером у третьому сеті. Перевага команди Крастіньша трималася в коридорі п'яти пунктів. Пік припав на середину партії, коли "синьо-жовті" відірвалися на 7 очок і гарантували собі спокійну кінцівку з позитивним результатом.

Отже, Україна поповнила список чвертьфіналістів Євро-2023. Там національна команда намагатиметься взяти реванш у збірної Словенії за поразку в 1/4 фіналу ЧС-2022. Матч відбудеться 11 вересня.