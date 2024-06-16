Збірна Нідерландів у вольовому стилі переграла Польщу на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група D, 1-й тур

Польща – Нідерланди – 1:2

Голи: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83

У дебюті активніше виглядали "помаранчеві". Кіпер "Кадри" Щенсни показав клас уже на 2-й хвилині, парирувавши удар Гакпо в ближній кут. А згодом Рейндерс лише трохи схибив пострілом із лінії штрафного. Збірна Польщі ж забила з першого моменту – Зєліньскі подав кутовий, а Букса головою спрямував м'яч у сітку.

Пропущений м'яч змусив Нідерланди додати. Побільшало моментів. Зокрема, ван Дейк після стандарту не зміг пробити Щенсни ударом із льоту, а Депай на вході в штрафний пробив над воротами. А відігралися підопічні Рональда Кумана завдяки випадку – Гакпо пробив із-за меж штрафного, а м'яч зачепив оборонця і полетів повз кіпера.

До кінця першої половини нідерландська збірна спробувала вийти вперед. Ось той же Гакпо бив у дотик після передачі Аке – неточно. Потім Депай зі середньої дистанції пробив повз стійку. А от зі стартом другого тайму Польща перехопила ініцативу. Був і момент, але Ківйор не переграв Вербрюггена з кута штрафного.

Поступово запал "Кадри" згас, але й у нідерландців не клеїлося з атаками. Змінити такий перебіг подій тренерський штаб "помаранчевих" вирішив замінами. І один із джокерів Кумана зіграв! На 83-й хвилині Аке прокинув м'яч до карної зони, а там Вегхорст у дотик пробив Щенсни.

Польська збірна спробувала штурмувати ворота Нідерландів у фінальні хвилини. Утім, реальна нагода забити була лише в Свідєрскі – Вербрюгген у видовищному стрибку м'яч парирував. Зрештою, "помаранчеві" втримали переможний рахунок і здобули вольову перемогу.