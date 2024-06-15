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Італія з шаленим дебютом переграла збірну Албанії на Євро-2024

Дортмунд, Субота 15 червня 2024 23:55
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Італія з шаленим дебютом переграла збірну Албанії на Євро-2024 Фото: Алессандро Бастоні та Лоренцо Пеллегріні разом святкують взяття воріт (x.com/Azzurri)
Автор: Антон Федорців

Збірна Італії оформила вольову перемогу над національною командою Албанії в групі B чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група B, 1-й тур

Італія – Албанія – 2:1

Голи: Бастоні, 11, Барелла, 16 – Байрамі, 1

Довго команди не запрягали, хоча посприяла цьому помилка оборонця "Скуадри Адзурри" Дімарко. Він уже на першій хвилині необачно ввів м'яч із-за бокової до власного штрафного на Бастоні. М'яч перехопив Байрамі та потужним ударом у ближній кут відкрив рахунок.

Італія відразу ж кинулася вперед, щоб відігратися. Особливо старалися винуватці пропущеного м'яча. Зрештою, обидва оборонці міланського "Інтера" доклалися до гола у відповідь. Дімарко розіграв із Пеллегріні кутовий, останній виконав навіс на дальню стійку, де Бастоні головою пробив у протихід кіперу.

А ще за п'ять хвилин "Скуадра Адзурра" вже була попереду. Це Барелла опинився на підбиранні та метрів із 20-ти з льоту пробив точнісінько в кут – Стракоша навіть не ворухнувся. Підставив голкіпера і Хюсай, який опустив голову перед м'ячем у польоті.

Камбек за чверть години не змусив збірну Італії збавити оберти. Підопічні Лучано Спаллетті повністю заволоділи ініціативою і методично шукали слабкі місця в обороні "орлів". До перерви закріпити перевагу могли Фраттезі та Скамакка. Перший елегантно перекидав кіпера, але Стракоша в останній момент змахнув м'яч рукою в стійку!

Після перерви "Скуадра Адзурра" продовжила контролювати територію, але виглядала обережнішою. Поменшало й небезпеки біля воріт албанської збірної. Італійці можуть записати в актив діагональний удар К'єзи зі середньої дистанції – неточно. Проте, і команда Сілвінью нічого не змогла протиставити фавориту, окрім ліквідованого Доннаруммою випаду Маная, та заслужено поступилася.

У наступному турі Албанія зустрінеться зі збірною Хорватії. Натомість Італія протистоятиме збірній Іспанії. Матчі другого туру в квартеті B заплановані на 19-20 червня.

До слова, раніше Іспанія впевнено переграла збірну Хорватії в Берліні.

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Збірна Італії Євро 2024
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