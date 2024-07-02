Сборная Нидерландов разромила Румынию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Румыния – Нидерланды – 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

В первые четверть часа команды успели обменяться полумоментами. Нидерландец Симонс размял голкипера дальним низовым ударом. В ответ румын Ман сместился с фланга в центр и отправил мяч над дальней девяткой.

Постепенно "оранжевые" завладели инициативой. Открыть счет подопечным Рональда Кумана удалось еще до экватора первой половины. Это Гакпо вошел в штрафную слева и мощным ударом поразил ближний угол ворот – 1:0!

Гол добавил нидерландцам уверенность. Они продолжили время от времени беспокоить Ницэ. Особенно острыми были стандарты фаворита. В частности, Де Врей попал головой в сетку с внешней стороны, а Депай едва не закрутил мяч в ворота прямым ударом от флажка. Румыны запомнились разве что выстрелом Дрэгуша с дистанции в руки Вербрюггена перед перерывом.

Во второй половине сборная Нидерландов доминировала на поле. Вот Депай вторым темпом попал в скопление защитников, а Ницэ забрал мяч после серии рикошетов. Дальше ван Дейк на угловом пробил головой в штангу. Впоследствии голкипер парировал коварный удар Гакпо, а второй забитый мяч последнего отменили из-за офсайда.

Давление "оранжевых" таки привело ко второму взятию ворот. Гакпо продавил Дрэгушина у лицевой линии, сохранил мяч и из-под носа Ницэ сбросил под удар Малену. Тот с нескольких метров отправил сферу в незащищенные ворота, закрепив преимущество Нидерландов.

В финальные же минуты команда Кумана убежала в контратаку, на финише которой тот же Мален накрутил защитника и с линии штрафной уложил под ближнюю штангу – 0:3 в итоге. Нидерландская сборная пополнила список четвертьфиналистов, а ее соперник определится в противостоянии Австрии и Турции.