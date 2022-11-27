Збірна Марокко сенсаційно здолала Бельгію та вийшла в лідери групи F на ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група F, 2-й тур

Бельгія – Марокко – 0:2

Голи: Сабірі, 73, Абухлаль, 90+2

"Червоні дияволи" активніше провели стартовий відрізок двобою. У перші хвилини вони постійно намагалися нагнітати ситуацію біля воріт марокканців. Проте, оборона магрибців діяла злагоджено, а коли не встигала (удар Батшуаї), то виручав Буну.

"Атлаські леви" осміліли перед перервою. Ось Хакімі пробив після флангового прориву в ближній кут – невдало. У відповідь Де Брюйне закрутив зі штрафного ліворуч над воротами після заробленого на собі фолу. А далі трапився гол.

Збірна Марокко скористалася стандартом. Зієш класно пробив зі штрафного з гострого кута та залишив поза справами Куртуа. Однак, суддівська бригада з втручанням VAR гол скасувала через офсайд у момент удару.

У дебюті другої половини суперники обмінялися справді реальними нагодами забити. Спершу Еден Азар прокинув м'яч на хід і потужно пробив у ближній кут – Буну відбив на кутовий. А марокканець Буфаль пробив з-під Меньє, але м'яч просвистів біля стійки.

На 73-й хвилині рахунок нарешті відкрили. Марокканці організували гол-близнюк до скасованого наприкінці першого тайму. Сабірі з гострого кута, ледь не від кутового прапорця, розкішно закрутив у ближній найкращому воротарю планети – 0:1!

Сяк-так бельгійці намагалися відігратися, але відшукати свій момент так і не змогли. Натомість збірна Марокко забила ще раз у доданий арбітром час. Це Зієш прострілив із правого флангу, і Абухлаль в один дотик пробив у ближню дев'ятку. Завіса.

Ця перемога дозволила марокканцям, як мінімум тимчасово, очолити квартет F. "Атлаські леви" набрали 4 очки та чекають на фінальний матч групи проти Канади 1 грудня. Бельгійці наразі залишилися другими з трьома балами.