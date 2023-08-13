Збірна Італії залишилася без головного тренера: матч проти України 12 вересня

58-річний фахівець попрощався зі "Скуадра Адзуррою". Він відпрацював на чолі збірної 5 років.

Манчіні покинув національну команду після чотирьох турів відбору до європейської першості та бронзових нагород Ліги націй 2022/23. Заяву про відставку тренер відправив до Італійської федерації футболу в п'ятницю ввечері. У неділю асоціація задовольнила прохання італійця про відставку.

Манчіні очолив збірну Італії у травні 2018 року. Під його керівництвом національна команда тріумфувала на Євро-2020 та двічі стала третьою у Лізі націй. Водночас збірна не пробилася на ЧС-2022, поступившись македонцям у плей-офф кваліфікації.

На матч проти збірної Північної Македонії 9 вересня італійців виведе новий тренер. 12 вересня "Скуадра Адзурра" зустрінеться зі збірною України. Обидва поєдинки зіграють у відборі до Євро-2024, де Італія набрала 3 очки в двох матчах.

Хто такий Роберто Манчіні

Уродженець провінції Анкона, на професіональному рівні захищав кольори "Болоньї", "Сампдорії", "Лаціо" та "Лестера". Дворазовий чемпіон Італії, володар Кубка Італії (6 разів), переможець Кубка кубків, Кубка та Суперкубка УЄФА.

Манчіні-тренер розпочинав у "Фіорентині". Здобув із "фіалками" Кубок Італії 2000/01. Пізніше повторив досягнення з "Лаціо", а з міланським "Інтером" виграв 3 Скудетто та інші трофеї. У сезоні 2011/12 зробив "Манчестер Сіті" чемпіоном Англії.

Після АПЛ працював зі стамбульським "Галатасараєм", "Інтером" (вдруге) та пітерським "Зенітом". В останні роки опирався на роботу італійських фахівців – Віскіді, Саррі, Де Дзербі та Гасперіні.