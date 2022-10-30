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Збірна Італії може поїхати на ЧС-2022 в останній момент: як це можливо

Фото: Збірна Італії у Лізі націй УЄФА (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

За кілька тижнів до чемпіонату світу-2022 склад учасників турніру може поповнити національна команда Італії. Раніше вона зазнала фіаско в кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Get World Cup Football News.

"Скуадра Адзурра" стала претендентом на місце в групі D Кубка світу. Там команда Роберто Манчіні може замінити збірну Тунісу.

Африканська збірна опинилася під загрозою дискваліфікації. Тамтешній міністр спорту активно втручається в роботу місцевої футбольної федерації, тож ФІФА може запровадити санкції проти Тунісу. Один із варіантів покарання – втрата місця на Мундіалі.

За такого розвитку подій Італія посяде місце збірної Тунісу, оскільки займає найвище місце в рейтингу ФІФА серед команд, які не поїдуть на ЧС-2022. У групі D Мундіалю, який розпочнеться 20 листопада, також зіграють збірні Франції, Данії та Австралії.

У відборі до чемпіонату світу-2022 збірна Італії фінішувала другою у групі, відставши на 2 очки від Швейцарії. Натомість у плей-офф кваліфікації італійці сенсаційно поступилися збірній Північної Македонії (0:1).

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

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