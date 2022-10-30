RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Италии может поехать на ЧМ-2022 в последний момент: как это возможно

Фото: Сборная Италии в Лиге наций УЕФА (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

За несколько недель до чемпионата мира-2022 состав участников турнира может пополнить национальная команда Италии. Ранее она потерпела фиаско в квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Get World Cup Football News.

"Скуадра Адзурра" стала претендентом на место в группе D Кубка мира. Там команда Роберто Манчини может заменить сборную Туниса.

Африканская сборная оказалась под угрозой дисквалификации. Тамошний министр спорта активно вмешивается в работу местной футбольной федерации, поэтому ФИФА может ввести санкции против Туниса. Один из вариантов наказания – потеря места на Мундиале.

При таком развитии событий Италия займет место сборной Туниса, поскольку занимает самое высокое место в рейтинге ФИФА среди команд, которые не поедут на ЧМ-2022. В группе D Мундиаля, который начнется 20 ноября, сыграют также сборные Франции, Дании и Австралии.

В отборе к чемпионату мира-2022 сборная Италии финишировала второй в группе, отстав на 2 очка от Швейцарии. В свою очередь в плей-офф квалификации итальянцы сенсационно уступили сборной Северной Македонии (0:1).

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираЧМ-2022Сборная Италии