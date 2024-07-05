Збірна Іспанії вирвала перемогу над Німеччиною на фініші овертайму чвертьфіналу Євро-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, 1/4 фіналу

Іспанія – Німеччина – 2:1 (в додатковий час)

Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 – Вірц, 89

Вилучення: Карвахаль, 120+6 (І)

У перші хвилини цікавіше виглядали піренейці. Підопічні Луїса де ла Фуенте навіть встигли створити момент – Педрі розім'яв Нойєра ударом із підступів до штрафного. Пізніше Ямал пробив зі штрафного повз ворота. Бундестім відповіла на 20-й хвилині, коли Гаверц головою відправив м'яч у руки Сімону після навісу.

Збірна Німеччини поступово заволоділа ініціативою, але обидві команди грали вкрай обережно. Новий обмін моментами стався аж перед перервою. Спершу Гаверц класно відклеївся від оборонця та пробив із розвороту, але Сімон був на місці. А потім Вільямс із кута воротарського не переграв Нойєра.

На старті другої половини Іспанія додала. Ось Мората з меж штрафного пробив над воротами з вигідної позиції. На 51-й хвилині "Фурія Роха" вийшла вперед. Це Ольмо в дотик із лінії штрафного відправив м'яч у кут після поперечної передачі юного Ямала.

Пропущений м'яч став сигналом до переходу Бундестім у наступ. Команда Юліана Нагельсманна затиснула іспанців на власній половині та почала шукати підходи до володінь Сімона. Ось удар Вірца заблокував оборонець. Далі Фюллькруг пробив головою вище воріт. Потім Андріх після його передачі не пробив голкіпера.

Супермомент німецька збірна змарнувала на 76-й хвилині. Вірц прострілив із правого флангу, а Фюллькруг у падінні в дотик пробив у стійку. Ще через кілька хвилин Гаверц лише трохи не влучив у ворота "парашутом" за спину Сімона після необачного виконання вільного удару.

Зрештою, тиск збірної Німеччини приніс плоди. За хвилину до кінця основного часу Міттельштедт виконав навіс на дальній кут воротарського, звідки Кімміх головою скинув під удар Вірцу. Хавбек у дотик від стійки ввігнав м'яч у сітку та перевів матч в овертайм!

У додатковий час команди не відсиджувалися в обороні, але на полі значно побільшало фізичних контактів. Перші реальні нагоди з'явилися під завісу першої 15-хвилинки. Оярсабаль наважився на дальній удар, але м'яч розминувся з кутом воріт німців. У відповідь Вірц пробив у дотик повз рамку "Фурії Рохи".

Ще двічі Бундестім змусила похвилюватися іспанських уболівальників у другому екстра-таймі. Мусіала пострілом із дистанції влучив у руку Кукурельї, але обійшлося без пенальті. Натомість класний удар головою Фюллькруга витягнув Сімон. А потім сталося диво – Меріно головою ефектно замкнув передачу Ольмо та вивів збірну Іспанії у півфінал Євро-2024.