Збірна Іспанії несподівано розгромила Хорватію на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група B, 1-й тур

Іспанія – Хорватія – 3:0

Голи: Мората, 29, Руїс, 32, Карвахаль, 45+2

Нереалізований пенальті: Петковіч, 80 (Х)

"Фурія Роха" захопила ініціативу з перших хвилин. Утім, до середини першої половини іспанська команда лише одного разу потурбувала Ліваковіча – Мората низом пробив у руки голкіперу після передачі Ямала. Проте, на перерву підопічні Луїса де ла Фуенте пішли з трьома голами в активі.

Відкрити рахунок вдалося на 29-й хвилині, коли Мората після передачі Руїса з глибини переграв Ліваковіча в ближньому бою. Через три хвилини асистент перетворився в голеадора – Руїс отримав передачу Педрі перед штрафним, хитнув оборонця і поклав у кут. А під завісу тайму Карвахаль в дотик замкнув простріл Ямала після розіграшу кутового.

Збірна Хорватії насправді не була такою безнадійною. Після першого пропущеного Сімон узяв удар Ковачіча з лінії штрафного, а після другого кіпер парирував постріл Брозовіча. Маєр же на добиванні влучив у сітку зі зовнішнього боку, а Будімір трохи не встиг на простріл Гвардіола.

Весело було і в другому таймі. Геть непристойним рахунок міг робити 16-річний Ямал, але його підступний удар із дальнього кута витягнув Ліваковіч. Натомість Мората на ближній стійці відправив м'яч повз ворота після прострілу. У відповідь Станішіч влучив в оборонця на лінії воріт.

Після невеликого перепочинку порушила спокій Хорватія. Високий пресинг балканців змусив помилитися Сімона, тож Родрі змушений був сфолити проти Петковіча у власному штрафному – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий, але переграти голкіпера не зумів. Гол же на добиванні скасували через офсайд.

Зрештою, команда Златко Даліча так і не зуміла розмочити рахунок. Тепер хорватська збірна намагатиметься реабілітуватися в протистояннях із Албанією та Італією. Натомість "Фурія Роха" готуватиметься до принципового поєдинку проти "Скуадри Адзурри" 20 червня.