Збірна Хорватії розписала драматичну нічию з Албанією на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група B, 2-й тур

Хорватія – Албанія – 2:2

Голи: Крамаріч, 74, Г'язула, 76 (автогол) – Лачі, 11, Г'язула, 90+5

Розпочали команди на зустрічних курсах, але поступово "шахові" закріпилися на чужій половині. Тим несподіванішим став гол албанської команди. У блискавичній атаці "орлів" Лачі головою замкнув навіс Асані з правого флангу.

За інерцією Хорватія провела ще кілька випадів. Утім, гострішими виглядали контратаки, а згодом і позиційні атаки, підопічних Сілвінью у відповідь. Зокрема, в одному з епізодів Ліваковіч завадив відзначитися Асллані з меж штрафного майданчика.

Зі стартом другої половини команда Златко Даліча додала в активності. Ось Стракоша потягнув постріл Сучіча в дальній кут, а після удару Ковачіча м'яч зрикошетив від оборонця в руки албанському кіперу. Згодом Петковіч головою замкнув перспективний навіс, але від оборонця м'яч полетів над воротами.

Пізніше низку небезпечних атак провела і збірна Албанії. Асллані наважився на удар із дистанції, але для Ліваковіча він не став проблемою. Натомість Байрамі ввірвався з м'ячем у штрафний та відправив снаряд вище воріт. А потім Хорватія перевернула гру за лічені хвилини.

Тіньовим героєм "шахових" став Будімір, який вийшов із лави запасних на 71-й. Через три хвилини він знайшов Крамаріча передачею у центр штрафного, а той хитнув оборонця і холоднокровно відправив м'яч у сітку. А ще за дві нападник-джокер прострілив від лінії поля на Сучіча, який з рикошетом від двох оборонців вивів хорватів уперед! Та це ще не був кінець.

На останніх хвилинах албанська команда пішла вперед великими силами, тож небезпека спалахувала то біля одних воріт, то біля інших. Утім, удача посміхнулася Г'язулі – хавбек із центру штрафного в дотик замкнув простріл із лівого флангу та реабілітувався за автогол. Результативна нічия зробила шанси обох збірних на плей-офф примарними, адже після двох турів вони набрали всього по очку.