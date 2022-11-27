Збірна Хорватії з розгромом Канади очолила квартет катарського Мундіалю: відео

Чемпіонат світу-2022, група F, 2-й тур

Хорватія – Канада – 4:1

Голи: Крамаріч, 36, 70, Лівая, 44, Маєр, 90+4 – Девіс, 2

"Кленові листки" шокували балканців голом за 70 секунд після старту. Це Б'юкенен виконав навіс із правого флангу, який із центру штрафного майданчика без перешкод головою замкнув Девіс.

Та хорватська команда отямилася і забила канадцям двічі ще до перерви. Спершу Крамаріч лівою в один дотик замкнув передачу Перішіча у вільну зону на лівому краю карного. А згодом Лівая отримав пас Юрановіча в півколі штрафного й потужним низовим ударом вивів "картатих" вперед.

Ще два рази збірна Хорватії покарала заокеанську дружину в другому таймі. Крамаріч на 70-й хвилині отримав свободу дій у штрафному, прийняв флангову передачу від Перішіча та другим дотиком пробив точно під дальню стійку. А в доданий час Оршіч із Маєром утекли на побачення з кіпером і розіграли зайвого.

Перемога з великим рахунком дозволила балканській команді очолити групу F. Тепер у хорватів 4 очки перед вирішальним матчем проти збірної Бельгії (3 пункти). Також 4 бали набрала збірна Марокко, яка теж 1 грудня зустрінеться з канадцями.