Збірна Франції здобула важку перемогу над Бельгією в 1/8 фіналу Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Франція – Бельгія – 1:0

Гол: Вертонген, 85 (автогол)

Обидві команди поставили на обережний старт – ні "триколірні", ні "червоні дияволи" подій не форсували. Команда Дідьє Дешама взяла м'яч під контроль, але й бельгійці були готові атакувати за хорошої нагоди. І саме вони створили перший напівмомент, коли Де Брюйне підступно пробив зі штрафного, але Меньян відбив м'яч ногою.

Згодом Карраско намагався пробити після прориву Опенда, та цю спробу заблокував Ернандес. Мала нагоди забити до перерви і збірна Франції. Зокрема, Тюрам після навісу Кунде пробив головою повз дев'ятку. З цілої низки ударів Чуамені з дистанції найнебезпечнішим був постріл на 39-й хвилині, коли м'яч розминувся з дев'яткою.

Зі стартом другої половини Франції підняла темп. Ось Кастельс зреагував на удар Чуамені з рикошетом від Фаса. Далі Тюрам пробив головою повз ворота, а Мбаппе в двох швидких атаках поспіль не поцілив у рамку бельгійців. "Червоні дияволи" відповіли на 71-й хвилині потужним ударом Лукаку в ближній кут – сейв Меньяна.

Згодом стався новий обмін моментами. Француз Саліба підключився до атаки та пробив повз ворота, а Де Брюйне з меж штрафного не зміг переграти Меньяна. На 85-й хвилині "триколірні" таки досягли свого – Коло Муані розвернувся в чужому штрафному та з рикошетом від Вертонгена нарешті пробив Кастельса.

У фінальні хвилини збірна Бельгії пішла вперед великими силами. Однак, до реальних нагод забити справу довести так і не змогла. Зрештою, підопічні Дешама відсвяткували непросту перемогу.