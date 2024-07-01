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Сборная Франции одержала трудную победу над Бельгией в 1/8 финала Евро-2024

Фото: Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн покинули поле без голов (x.com/EURO2024FRA)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Франции минимально обыграла сборную Бельгии в плей-офф чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, 1/8 финала

Франция – Бельгия – 1:0

Гол: Вертонген, 85 (автогол)

 

Обе команды поставили на осторожный старт – ни "трехцветные", ни "красные дьяволы" событий не форсировали. Команда Дидье Дешама взяла мяч под контроль, но и бельгийцы были готовы атаковать по хорошему случаю. И именно они создали первый полумомент, когда Де Брюйне коварно пробил со штрафного, но Меньян отбил мяч ногой.

Впоследствии Карраско пытался пробить после прорыва Опенда, но эту попытку заблокировал Эрнандес. Были возможностизабить до перерыва и у сборной Франции. В частности, Тюрам после навеса Кунде пробил головой мимо девятки. Из целого ряда ударов Чуамени с дистанции опасным был выстрел на 39-й минуте, когда мяч разминулся с девяткой.

Со стартом второй половины Франции поднял темп. Вот Кастельс среагировал на удар Чуамени с рикошетом от Фаса. Далее Тюрам пробил головой мимо ворот, а Мбаппе в двух быстрых атаках подряд не попал в створ бельгийцев. "Красные дьяволы" ответили на 71-й минуте мощным ударом Лукаку в ближний угол – сэйв Меньяна.

Вскоре состоялся новый обмен моментами. Француз Салиба подключился к атаке и пробил мимо ворот, а Де Брюйне из пределов штрафной не смог переиграть Меньяна. На 85-й минуте "трехцветные" таки достигли своего – Коло Муани развернулся в чужой штрафной и с рикошетом от Вертонгена наконец пробил Кастельса.

В финальные минуты сборная Бельгии пошла вперед большими силами. Однако до реальных возможностей забить дело довести так и не смогла. В конце концов подопечные Дешама отпраздновали непростую победу.

К слову, накануне Испания разгромила сборную Грузии в 1/8 финала Евро-2024.

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