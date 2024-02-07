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Збірна Франції виграла змішану естафету на старті ЧС-2024, Україна замкнула топ-7

Нове Место, Середа 07 лютого 2024 19:34
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Збірна Франції виграла змішану естафету на старті ЧС-2024, Україна замкнула топ-7 Фото: Жулія Сімон здобула перше "золото" на планетарній першості (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Франції тріумфувала в перших стартах чемпіонату світу з біатлону 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Французька команда виступила в складі Еріка Перро, Кентена Фійона-Майє, Жустін Брезаз-Буше та Жулії Сімон. Триколірна збірна фінішувала з часом 1:09:24,4 години.

Упродовж першої половини дистанції в лідерах перебувала Німеччина. Утім, посередня швидкість і коло штрафу Франціски Пройсс призвели до вильоту збірної навіть з претендентів на медалі. Натомість норвежці, хоч і використали на один додатковий патрон менше за французів, але дісталися до фінішу лише другими. Доповнила подіум збірна Швеції.

Кольори України на трасі захищали Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко. Загалом вітчизняні біатлоністи пройшли дистанцію рівно, уникнувши штрафних кіл. Зате використали 8 додаткових патронів, половина з яких припала на етап Прими.

Угору збірну України підтягнули жінки. Джима закрила 10 мішеней за 12 пострілів, а Петренко взагалі використала лише 1 додатковий патрон. Як наслідок, на фініші українці посіли 7-ме місце.

Підсумки біатлонної змішаної естафети на ЧС-2024:

  1. Франція
  2. Норвегія (+45,2)
  3. Швеція (+1:01,7)

...

7. Україна (+2:48,8)

До слова, раніше мер Тронхейма висловився проти приїзду росіян на ЧС-2025 з лижних видів.

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