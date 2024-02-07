Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на старте ЧМ-2024, Украина замкнула топ-7

Национальная команда Франции триумфовала в первых стартах чемпионата мира по биатлону 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

Французская команда выступила в составе Эрика Перро, Кентена Фийона-Майе, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлии Симон. Трехцветная сборная финишировала со временем 1:09:24,4 часа.

В течение первой половины дистанции в лидерах находилась Германия. Впрочем, посредственная скорость и круг штрафа Франциски Пройсс привели к вылету сборной даже из претендентов на медали. Норвежцы же, хотя и использовали на один дополнительный патрон меньше французов, добрались до финиша только вторыми. Дополнила подиум сборная Швеции.

Цвета Украины на трассе защищали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Ирина Петренко. В целом отечественные биатлонисты прошли дистанцию ровно, избежав штрафных кругов. Зато использовали 8 дополнительных патронов, половина из которых пришлась на этап Примы.

Вверх сборную Украины подтянули женщины. Джима закрыла 10 мишеней за 12 выстрелов, а Петренко вообще использовала только 1 дополнительный патрон. Как следствие, на финише украинцы заняли 7-е место.

Итоги биатлонной смешанной эстафеты на ЧМ-2024:

Франция Норвегия (+45,2) Швеция (+1:01,7)

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7. Украина (+2:48,8)