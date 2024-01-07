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Збірна Франції виграла жіночу естафету в Обергофі, Україна замкнула топ-8

Обергоф, Неділя 07 січня 2024 16:51
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Збірна Франції виграла жіночу естафету в Обергофі, Україна замкнула топ-8 Фото: Жустін Брезаз-Буше доклалася до перемоги Франції (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Французькі біатлоністки тріумфували в жіночій естафеті на етапі Кубка світу 2023/24 у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Кольори республіки на 24-кілометровій дистанції захищали Жанмонно, Брезаз-Буше, Шово та Сімон. Вони пройшли естафету за 1:12:42.5 години.

Із першого відрізку оформилася трійка претендентів на перемогу в складі Швеції, Франції та Норвегії. Після виступу лідерки сезону Брезаз-Буше в лідери вийшла французька команда. Першої позиції суперницям далі не віддали ні Шово, ні Сімон. Норвежки фінішували другими, а шведки – третіми.

Натомість бракувало стабільності збірній України. Якщо Городна передала Джимі естафету на 12-й сходинці, то досвідчена біатлоністка підняла команду на 9-те місце. Та цей прогрес перекреслила Анастасія Меркушина.

Зі штрафним колом вона опустилася на те ж 12-те місце. Однак, приємно здивувати зуміла Дмитренко. Її швидка та влучна стрільба на останньому вогневому рубежі дозволили піднятися в першу вісімку збірних на фініші.

Підсумки естафети 4x6 км, жінки:

  1. Франція
  2. Норвегія (+9,3)
  3. Швеція (+33,5)

...

8. Україна (+5:18,7)

Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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