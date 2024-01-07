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Сборная Франции выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Украина замкнула топ-8

Оберхоф, Воскресенье 07 января 2024 16:51
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Сборная Франции выиграла женскую эстафету в Оберхофе, Украина замкнула топ-8 Фото: Жюстин Брезаз-Буше приложилась к победе Франции (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Французские биатлонистки триумфовали в женской эстафете на этапе Кубка мира 2023/24 в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Цвета республики на 24-километровой дистанции защищали Жанмонно, Брезаз-Буше, Шово и Симон. Они прошли эстафету в 1:12:42.5 часа.

С первого отрезка оформилась тройка претендентов на победу в составе Швеции, Франции и Норвегии. После выступления лидера сезона Брезаз-Буше в лидеры вышла французская команда. Первую позицию соперницам дальше не отдали ни Шово, ни Симон. Норвежки финишировали вторыми, а шведки – третьими.

В то же время не хватало стабильности сборной Украины. Если Городная передала Джиме эстафету на 12-й строчке, то опытная биатлонистка подняла команду на 9-е место. Но этот прогресс перечеркнула Анастасия Меркушина.

Со штрафным кругом она опустилась на то же 12-е место. Однако приятно удивить сумела Дмитренко. Ее быстрая и точная стрельба на последнем огневом рубеже позволили подняться в первую восьмерку сборных на финише.

Результаты эстафеты 4x6 км, женщины:

  1. Франция
  2. Норвегия (+9,3)
  3. Швеция (+33,5)

...

8. Украина (+5:18,7)

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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