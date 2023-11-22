Збірна Бразилії програла Аргентині та втратила позиції у відборі до ЧС-2026

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Бразилія – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменді, 63

Вилучення: Жоелінтон, 81 (Б, пряма червона картка)

Уругвай – Болівія – 3:0

Голи: Нуньєс, 15, 71, Вільяміль, 39 (автогол)

Парагвай – Колумбія – 0:1

Гол: Борре, 11 (пенальті)

Еквадор – Чилі – 1:0

Гол: Мена, 21

Перу – Венесуела – 1:1

Голи: Йотун, 17 – Саваріно, 54

Долю зустрічі на легендарній "Маракані" вирішив один забитий м'яч. На 63-й хвилині аргентинцям допоміг стандарт. Ло Чельсо подав кутовий з лівого флангу, а Отаменді виявився найспритнішим у штрафному пентакампеонів і головою відправив м'яч у дев'ятку воріт Аліссона. Бразильці відповіли лише грубістю. Зокрема, Жоелінтон був вилучений за відмашку від Де Пауля.

Виграшну серію до трьох перемог розвинув Уругвай. Підопічні Марсело Б'єлси розгромили збірну Болівії з екс-тренером донецького "Шахтаря" Заго на чолі. Відкрив рахунок Нуньєс, який у дотик замкнув простріл Пельїстрі. Під завісу першого тайму Вільяміль зрізав м'яч у власні ворота після кутового. Добив "зелених" той же Нуньєс – головою із меж воротарської зони.

На третій сходинці відбору закріпилася збірна Колумбії. "Кавовари" на виїзді мінімально здолали Парагвай. Єдиний у зустрічі гол оформили в дебюті поєдинку. Це Борре холоднокровно реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Лукумі. Більше забитих м'ячів глядачі в Асунсьйоні не побачили. Місцеві "червоно-білі" залишаються з одною перемогою у шести матчах кваліфікації.

На першій позиції відбіркової групи залишилася збірна Аргентини (15 очок). Поруч із нею Уругвай (13 пунктів), а замкнула трійку лідерів збірна Колумбії (12). Далі доволі щільно розташувалися відразу п'ять збірних – Венесуела (9 очок), Еквадор (8), Бразилія (7), Парагвай та Чилі (по 5). На ЧС-2026 прямі путівки завоюють перші шість команд Південної Америки.