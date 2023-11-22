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Сборная Бразилии проиграла Аргентине и потеряла позиции в отборе к ЧМ-2026

Фото: Николас Отаменди только что наказал Бразилию (twitter.com/Argentina)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Бразилии потерпела третье поражение подряд в квалификации к чемпионату мира 2026 года и опустилась на шестое место в группе. Зато сборная Аргентины благодаря победе в принципиальном противостоянии укрепила лидерство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

Удаление: Жоэлинтон, 81 (Б, прямая красная карточка)

Уругвай – Боливия – 3:0

Голы: Нуньес, 15, 71, Вильямиль, 39 (автогол)

Парагвай – Колумбия – 0:1

Гол: Борре, 11 (пенальти)

Эквадор – Чили – 1:0

Гол: Мена, 21

Перу – Венесуэла – 1:1

Голы: Йотун, 17 – Саварино, 54

 

Судьбу встречи на легендарной "Маракане" решил один забитый мяч. На 63-й минуте аргентинцам помог стандарт. Ло Чельсо подал угловой с левого фланга, а Отаменди оказался самым ловким в штрафной пентакампеонов и головой отправил мяч в девятку ворот Алиссона. Бразильцы ответили только грубостью. В частности, Жоэлинтон был удален за отмашку от Де Пауля.

 

 

 

Выигрышную серию до трех побед развил Уругвай. Подопечные Марсело Бьелсы разгромили сборную Боливии с экс-тренером донецкого "Шахтера" Заго во главе. Открыл счет Нуньес, в касание замкнувший прострел Пельистри. Под занавес первого тайма Вильямиль срезал мяч в свои ворота после углового. Добил "зеленых" тот же Нуньес – головой из пределов вратарской зоны.

 

 

 

На третьей строчке отбора закрепилась сборная Колумбии. "Кофевары" на выезде минимально одолели Парагвай. Единственный во встрече гол оформили в дебюте поединка. Это Борре хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Лукуми. Больше забитых мячей зрители в Асунсьоне не увидели. Местные "красно-белые" остаются с одной победой в шести матчах квалификации.

 

 

 

На первой позиции отборочной группы осталась сборная Аргентины (15 очков). Рядом с ней Уругвай (13 пунктов), а замкнула тройку лидеров сборная Колумбии (12). Далее достаточно плотно расположились сразу пять сборных – Венесуэла (9 очков), Эквадор (8), Бразилия (7), Парагвай и Чили (по 5). На ЧМ-2026 прямые путевки получат первые шесть команд Южной Америки.

К слову, футбольная сборная Хорватии последней завоевала место на Евро-2024 в квалификации турнира.

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