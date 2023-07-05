Збірна Бразилії переманила Анчелотті з "Реала": є важливий нюанс

Про це заявив президент Бразильської конфедерації футболу Еднальдо Родрігес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на UOL .

Пентакампеони вмовили досвідченого італійця попрацювати зі збірною. Щоправда, до роботи 64-річний фахівець візьметься після сезону 2023/24, відпрацювавши до кінця контракт із Королівським клубом.

"Анчелотті повезе збірну Бразилії на Копа Амеріка-2024. Угода з ним діятиме до чемпіонату світу 2026 року", – розповів про особливості призначення Родрігес.

До переїзду іменитого тренера за океан "селесао" тренуватиме в. о. керманича збірної. Ним став коуч "Флуміненсе" Фернанду Дініс. 49-річний фахівець поєднуватиме роботу в національній команді з клубною діяльністю.

Хто такий Карло Анчелотті

Італійський футболіст і тренер, уродженець комуни Реджоло. Вихованець "Парми", також захищав кольори столичної "Роми" та "Мілана".

Тренерська діяльність Анчелотті розпочалася з посади асистента Арріго Саккі в збірній Італії на початку 90-х. Далі самостійно працював із "Реджаною", "Пармою" і "Ювентусом", а на топ-рівень вийшов у "Мілані". Тренував "россонері" в 2001-2009 рр. Потім працював із "Челсі", ПСЖ, "Реалом" (двічі), "Баварією", "Наполі" та "Евертоном".

Анчелотті-тренер ставав чемпіоном Італії, Англії, Франції, Німеччини та Іспанії. Двічі з "Міланом" і два рази на чолі "Реала" тріумфував у Лізі чемпіонів. Здобув низку інших командних та індивідуальних трофеїв.