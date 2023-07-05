Сборная Бразилии переманила Анчелотти из "Реала": есть важный нюанс
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.
Об этом заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на UOL.
Пентакампеоны уговорили опытного итальянца поработать со сборной. Правда, к работе 64-летний специалист приступит после сезона 2023/24, отработав до конца контракт с Королевским клубом.
"Анчелотти повезет сборную Бразилии на Копа Америка-2024. Соглашение с ним будет действовать до чемпионата мира 2026 года", – рассказал об особенностях назначения Родригес.
До переезда именитого тренера за океан "селесао" будет тренировать и. о. наставника сборной. Им стал коуч "Флуминенсе" Фернанду Динис. 49-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.
Кто такой Карло Анчелотти
Итальянский футболист и тренер, уроженец коммуны Реджоло. Воспитанник "Пармы", также защищал цвета столичной "Ромы" и "Милана".
Тренерская деятельность Анчелотти началась с поста ассистента Арриго Сакки в сборной Италии в начале 90-х. Далее самостоятельно работал с "Реджаной", "Пармой" и "Ювентусом", а на топ-уровень вышел в "Милане". Тренировал "россонери" в 2001-2009 гг. Затем работал с "Челси", ПСЖ, "Реалом" (дважды), "Баварией", "Наполи" и "Эвертоном".
Анчелотти-тренер становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Германии и Испании. Дважды с "Миланом" и два раза во главе "Реала" триумфовал в Лиге чемпионов. Завоевал ряд других командных и индивидуальных трофеев.
К слову, легендарный Сколари возобновил карьеру тренера в 74 года ради "Атлетико Минейро".
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