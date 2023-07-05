Сборная Бразилии переманила Анчелотти из "Реала": есть важный нюанс

Об этом заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на UOL .

Пентакампеоны уговорили опытного итальянца поработать со сборной. Правда, к работе 64-летний специалист приступит после сезона 2023/24, отработав до конца контракт с Королевским клубом.

"Анчелотти повезет сборную Бразилии на Копа Америка-2024. Соглашение с ним будет действовать до чемпионата мира 2026 года", – рассказал об особенностях назначения Родригес.

До переезда именитого тренера за океан "селесао" будет тренировать и. о. наставника сборной. Им стал коуч "Флуминенсе" Фернанду Динис. 49-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.

Кто такой Карло Анчелотти

Итальянский футболист и тренер, уроженец коммуны Реджоло. Воспитанник "Пармы", также защищал цвета столичной "Ромы" и "Милана".

Тренерская деятельность Анчелотти началась с поста ассистента Арриго Сакки в сборной Италии в начале 90-х. Далее самостоятельно работал с "Реджаной", "Пармой" и "Ювентусом", а на топ-уровень вышел в "Милане". Тренировал "россонери" в 2001-2009 гг. Затем работал с "Челси", ПСЖ, "Реалом" (дважды), "Баварией", "Наполи" и "Эвертоном".

Анчелотти-тренер становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Германии и Испании. Дважды с "Миланом" и два раза во главе "Реала" триумфовал в Лиге чемпионов. Завоевал ряд других командных и индивидуальных трофеев.