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Сборная Бразилии переманила Анчелотти из "Реала": есть важный нюанс

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Рио-де-Жанейро, Среда 05 июля 2023 11:57
Сборная Бразилии переманила Анчелотти из "Реала": есть важный нюанс Фото: Карло Анчелотти впервые будет тренировать сборную (facebook.com/ancelottiofficial)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.

Об этом заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на UOL.

Пентакампеоны уговорили опытного итальянца поработать со сборной. Правда, к работе 64-летний специалист приступит после сезона 2023/24, отработав до конца контракт с Королевским клубом.

"Анчелотти повезет сборную Бразилии на Копа Америка-2024. Соглашение с ним будет действовать до чемпионата мира 2026 года", – рассказал об особенностях назначения Родригес.

До переезда именитого тренера за океан "селесао" будет тренировать и. о. наставника сборной. Им стал коуч "Флуминенсе" Фернанду Динис. 49-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.

Кто такой Карло Анчелотти

Итальянский футболист и тренер, уроженец коммуны Реджоло. Воспитанник "Пармы", также защищал цвета столичной "Ромы" и "Милана".

Тренерская деятельность Анчелотти началась с поста ассистента Арриго Сакки в сборной Италии в начале 90-х. Далее самостоятельно работал с "Реджаной", "Пармой" и "Ювентусом", а на топ-уровень вышел в "Милане". Тренировал "россонери" в 2001-2009 гг. Затем работал с "Челси", ПСЖ, "Реалом" (дважды), "Баварией", "Наполи" и "Эвертоном".

Анчелотти-тренер становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Германии и Испании. Дважды с "Миланом" и два раза во главе "Реала" триумфовал в Лиге чемпионов. Завоевал ряд других командных и индивидуальных трофеев.

К слову, легендарный Сколари возобновил карьеру тренера в 74 года ради "Атлетико Минейро".

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