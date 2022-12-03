UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна Аргентини здолала Австралію на шляху в чвертьфінал Мундіалю в Катарі: відео

Автор: Антон Федорців

Аргентинська збірна втримала переможний рахунок у протистоянні з національною командою Австралії в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Аргентина – Австралія – 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

"Альбіселесте" відкрили рахунок у першому таймі. Отаменді та Макаллістер розіграли комбінацію на правому фланзі атаки та відшукали передачею Мессі. Той без зайвих роздумів пробив низом у дальній кут – 1:0.

На старті другої половини збірна Аргентини подвоїла перевагу після помилки суперники. Це Раян необачно пішов вперед і втратив м'яч, а латиноамериканці блискавично організували свій випад. На фініші контратаки Альварес забив фактично в порожні ворота.

Згодом аргентинці могли зробити рахунок розгромним, але Тальяфіко пробив поруч зі стійкою. У відповідь збірна Австралії організувала гол – Гудвін зіграв на підбиранні та рикошетом від Фернандеса розмочив рахунок у зустрічі. Та не більше.

"Соккеруз" мали лише напівнагоди, щоб зрівняти рахунок. Уже в доданий арбітром час Куол пробив із меж штрафного, та Мартінес оформив сейв. Натомість Лаутаро Мартінес мінімум тричі міг забивати. Та щоразу форварду "Інтера" чогось бракувало, щоб переграти Раяна.

Проте, аргентинська збірна здобула путівку в чвертьфінал. Там на "альбіселесте" чекатиме протистояння зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 9 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна АргентиниЧМ-2022Чемпіонат світу