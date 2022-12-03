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Сборная Аргентины одолела Австралию на пути в четвертьфинал Мундиаля в Катаре: видео

Автор: Антон Федорцив

Аргентинская сборная удержала победный счет в противостоянии с национальной командой Австралии в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Аргентина – Австралия – 2:1

Голы: Месси, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

"Альбиселесте" открыли счёт в первом тайме. Отаменди и Макаллистер разыграли комбинацию на правом фланге атаки и нашли передачей Месси. Тот без лишних раздумий пробил низом в дальний угол – 1:0.

На старте второй половины сборная Аргентины удвоила преимущество после ошибки соперника. Это Райан опрометчиво пошел вперед и потерял мяч, а латиноамериканцы молниеносно организовали свой выпад. На финише контратаки Альварес забил практически в пустые ворота.

Впоследствии аргентинцы могли сделать счет разгромным, но Тальяфико пробил рядом со штангой. Ответная атака сборная Австралии организовала гол – Гудвин сыграл на подборе и рикошетом от Фернандеса размочил счет во встрече. Но не больше.

"Соккеруз" имели лишь полумоменты, чтобы сравнять счет. Уже в добавленное арбитром время Куол пробил из пределов штрафной, но Мартинес оформил сэйв. В свою очередь Лаутаро Мартинес минимум трижды мог забивать. Но каждый раз форварду "Интера" чего-то не хватало, чтобы переиграть Райана.

Однако аргентинская сборная завоевала путевку в четвертьфинал. Там "альбиселеста" будет ждать противостояние со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря.

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