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Сборная Англии разгромила Сенегал и пробилась в 1/4 финала Мундиаля

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Эль-Хаур, Воскресенье 04 декабря 2022 23:11
Сборная Англии разгромила Сенегал и пробилась в 1/4 финала Мундиаля Фото: Букайо Сака забил третий мяч англичан (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Без шансов для сборной Сенегала завершился матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Англия – Сенегал – 3:0

Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

Для начала "Три льва" решили взять мяч под контроль. Английская команда захватила инициативу, но особой выгоды из этого получить в стартовые полчаса не сумела. Африканцы тем временем упустили две возможности – Сарр в падении пробил над воротами на подборе, а Диа не сумел переиграть Пикфорда в ближнем бою.

А перед перерывом ударный отрезок удался сборной Англии. На 38-й минуте Беллингем получил пас на входе в штрафную и отпасовал в центр Хендерсону, который был точным. А на третьей добавленной Кейн завершил классную комбинацию с участием того же Беллингема и Фодена.

Добил Сенегал на старте второй половины Сака. Вингер "Арсенала" в одно касание перебросил мяч через вратаря после прострела Фодена между ног Кулибали – 3:0, как следствие.

Итак, последние 30 с лишним минут превратились в формальность. "Львы Теранги" так и не смогли навязать англичанам конкуренцию и фактически не создали ни одного момента, чтобы размочить счет. Более того, Рашфорд на десерт мог забить в четвертый раз, но пробил выше ворот на дальней стойке.

В четвертьфинале ЧМ-2022 "Три льва" встретятся со сборной Франции. Матч на стадионе в Эль-Хауре состоится 10 декабря.

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