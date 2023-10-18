Збірна Англії допомогла Україні, сенсація від Казахстану: що сталося у відборі Євро-2024

Жовтневий цикл кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року завершився сімома матчами у вівторок. Перемоги здобули збірні Казахстану, Сербії, Данії, Словенії та Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

"Три леви" здобули вольову перемогу над Італією. "Скуадра Адзурра" повела на 15-й хвилині, коли Скамакка в дотик замкнув простріл Ді Лоренцо. Англійці відігралися ще до перерви – Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий. А в другому таймі Рашфорд і той же Кейн сольними проходами гарантували Англії перемогу та місце на форумі. Італійці ж конкуруватимуть з Україною.

Натомість у групі H не дала померти інтризі казахська збірна. "Яструби" на виїзді переграли Фінляндію, хоч і пропустили першими. Це Тейлор забив прямим ударом зі штрафного. Казахи знайшлися з відповіддю після перерви. Зайнутдінов спершу забив із пенальті, а потім на ближній стійці замкнув навіс із кутового. Казахстан набрав 15 очок і продовжив переслідування Словенії та Данії (по 19 пунктів).

Данці ледь не зганьбилися зі збірною Сан-Марино. Підопічні Каспера Юлманда відкрили рахунок завдяки розкішному пострілу Хойлунда в дальню дев'ятку з гострого кута. Утім, після перерви господарі оформили перший м'яч у відборі, коли Голінуччі скористався нагодою після кутового. Вирвав перемогу для Данії Поульсен, який головою ефектно замкнув навіс Вінда.

Принципове балканська протистояння виграла Сербія. На домашній арені вдалося здолати сусідів-чорногорців. Серби забили швидкий м'яч зусиллями Мітровіча – форвард накрутив оборонців і "шведою" відправив у дальній кут. Утім, перед перервою ветеран Чорногорії Йоветіч у класній атаці гостей поцілив у дев'ятку. Після перерви, однак, забивала лише збірна Сербії. Спрацював тандем Тадіч-Мітровіч, а кожен із героїв записав до свого активу по голу з асистом.