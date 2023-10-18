Сборная Англии помогла Украине сенсация от Казахстана: что произошло в отборе Евро-2024

"Три льва" одержали волевую победу над Италией. "Скуадра Адзурра" повела на 15-й минуте, когда Скамакка в касание замкнул прострел Ди Лоренцо. Англичане отыгрались еще до перерыва – Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А во втором тайме Рашфорд и тот же Кейн сольными проходами гарантировали Англии победу и место на форуме. Итальянцы же будут конкурировать с Украиной.

В группе H не дала умереть интриге казахская сборная. "Ястребы" на выезде переиграли Финляндию, хотя и пропустили первыми. Это Тейлор забил прямым ударом со штрафного. Казахи нашлись с ответом после перерыва. Зайнутдинов сначала забил с пенальти, а затем на ближней стойке замкнул навес с углового. Казахстан набрал 15 очков и продолжил преследование Словении и Дании (по 19 пунктов).

Датчане едва не опозорились со сборной Сан-Марино. Подопечные Каспера Юлманда открыли счет благодаря роскошному выстрелу Хойлунда в дальнюю девятку с острого угла. Впрочем, после перерыва хозяева оформили первый мяч в отборе, когда Голинуччи воспользовался возможностью после углового. Вырвал победу для Дании Поульсен, головой эффектно замкнувший навес Винда.

Принципиальное балканское противостояние выиграла Сербия. На домашней арене удалось одолеть соседей-черногорцев. Сербы забили быстрый мяч усилиями Митровича – форвард накрутил защитников и "шведой" отправил в дальний угол. Впрочем, перед перерывом ветеран Черногории Йоветич в классной атаке гостей попал в девятку. После перерыва, однако, забивала только сборная Сербии. Сработал тандем Тадич-Митрович, а каждый из героев записал в свой актив по голу с ассистом.