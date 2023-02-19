Збирають особисті дані. Українців попередили про нову шахрайську схему у соцмережах

Українців попередили про нові способи збору особистих даних у соціальних мережах. Шахраї повідомляють ніби то про виплати від держави та просять перейти за сумнівними посиланнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними відомства, громадянам приходять фейкові повідомлення в різних месенджерах та соціальних мережах. Українцям порадили не довіряти подібним повідомленням і не розповсюджувати свої дані.

Однак у ЦНС пишуть, що якщо ви все ж вирішите перевірити вдачу чи зареєструватись на отримання виплати, то варто дотримуватись певних правил.

"Не використовуйте для цього номер телефона та електронну адресу, які ви використовуєте у службовій діяльності, для банківських розрахунків та інших важливих дій, а головне - не використовуйте пароль, який ви використовуєте для своїх інших облікових записів або такий, який від нього відрізняється кількома символами", - сказано в повідомленні.

Якщо ви вкажете дані, якими постійно користуєтесь, то зловмисник легко зможе отримати доступ до ваших банківських рахунків, сторінок в соцмережах, електронної пошти.