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Собирают личные данные. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 16:26
Собирают личные данные. Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях Фото: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в соцсетях (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Украинцы были предупреждены о новых способах сбора личных данных в социальных сетях. Мошенники сообщают якобы о выплатах от государства и просят перейти по сомнительным ссылкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, гражданам приходят фейковые сообщения в разных мессенджерах и социальных сетях. Украинцам посоветовали не доверять подобным сообщениям и не распространять свои данные.

Однако в ЦНС пишут, что если вы все же решите проверить характер или зарегистрироваться на получение выплаты, то следует придерживаться определенных правил.

"Не используйте для этого номер телефона и электронный адрес, которые вы используете в служебной деятельности, для банковских расчетов и других важных действий, а главное - не используйте пароль, который вы используете для других учетных записей или такой, который от него отличается несколькими символами ", - сказано в сообщении.

Если вы укажете данные, которыми постоянно пользуетесь, то злоумышленник легко сможет получить доступ к вашим банковским счетам, страницам в соцсетях, электронной почте.

Фото: примеры мошеннических сообщений (sprotyv.mod.gov.ua)

Как сообщалось ранее, хакеры пытались шпионить за компьютерами органов власти якобы от имени "Укртелекома".

Ранее российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети домов украинцев в одном из приграничных регионов.

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