"Збирають" допомогу від імені ОВА. На Львівщині з'явився новий вид шахрайства

"У таких листах, які надсилають нібито від Львівської ОВА та нібито з моїм підписом, йдеться, що ми збираємо матеріальну допомогу нашим захисникам. Офіційно заявляю : ні я, ні Львівська ОВА, жоден працівник адміністрації такого збору не проводимо", - зазначив. він.

Козицький закликав громадян вивчати зміст листів. І у разі отримання подібних "пропозицій" одразу звертатися до поліції.

Фото: лист, за допомогою якого шахраї намагаються обдурити громадян (t.me/kozytskyy_maksym_official)