Збирав донати на ЗСУ в окупованому Херсоні. Де зараз волонтер "дядя Гриша"

Як "дядя Гриша" став військовим волонтером

77-річний Григорій Янченко, більш відомий як "дядя Гриша", займається волонтерством ще з початку АТО. У 2014 році він став переможець конкурсу "Благодійна Херсонщина" та Національного конкурсу "Благодійна Україна", а згодом став лицарем недержавної нагороди "Народний Герой України".

У минулому "дядя Гриша" – військовий. У 1966 році його призвали до лав Радянської армії. Під час участі у придушенні повстання в Чехословаччині він отримав численні поранення, згодом через розвиток гангрени він втратив обидві ноги і пальці на руках. Певний час він мав протези, але через їх незручність перейшов на крісло колісне.

Родом "дядя Гриша" із Чернігівщини, але після демобілізації оселився у Херсоні.

"Дядя Гриша" волонтерить понад 10 років (фото з відкритих джерел)

Після початку АТО "дядя Гриша" почав активно волонтерити, вже за перший рік він зібрав понад 300 тис. грн на потреби армії, а до кінця 2021 року – 4 млн грн.

Гроші на ЗСУ волонтер збирав, стоячи у людних місцях. Сам він згадує, що дехто спершу думав, що він жебракує.

"Ви не уявляєте, як важко було ставати "жебраком". Коли почалася війна, я собі не міг місця знайти. Дуже хотілося бути корисним. Та будь у мене хоч одна нога, я б пішов на фронт. А так… Ось і знайшов спосіб допомагати своїй країні. Вважаю, соромно нічого не робити для того, щоб звільнити наші землі і повернути країні незалежність", – раніше розповідав журналістам волонтер.

"Дядя Гриша" з Дмитром Коцюбайлом "Да Вінчі" (фото з ресурсу Народний Герой України)

Як волонтер збирав гроші на ЗСУ під час окупації

У перші дні повномасштабного вторгнення росіяни зайшли в Херсон, але "дядю Гришу" це не зупинило – він продовжував своє волонтерство, з'являвся у людних місцях для збору донатів для ЗСУ, вмикав гімн України і народні пісні. Відео із ним миттєво розлітались у соцмережах й підтримували українців, які опинились в окупації, і не тільки їх.

"У перший день я був без прапорів і колонок, потім мені їх дали. Я їздив по Дніпровському ринку, підтримував херсонців, надавав їм впевненості, що прийдуть українські війська і звільнять Херсон", – розповідає чоловік.

В захопленому росіянами місті волонтер прожив більш як пів року, тоді його евакуювали до Запоріжжя. Зізнається, що виїхав з Херсону, бо виникла загроза його життю. За час окупації йому вдалося зібрати близько 600 тис. грн, він передав їх на потреби ЗСУ.

"Дядя Гриша" згодом ділився спогадами, що збираючи гроші на ринку у Херсоні, його найбільше розчулювало, коли донатили люди поважного віку.

Волонтер зізнається, що він розумів наскільки небезпечно було збирати гроші на українську армію в окупованому місті, але не міг сидіти, склавши руки. За його словами, кожного разу він виходив на ринок "як на мінне поле", оскільки був ризик не повернутися додому.

Де зараз "дядя Гриша" та чим займається

"Дядя Гриша" після переїзду з Херсону продовжує збирати донати на ЗСУ. Сам він каже, що його медійність тепер допомагає – люди його впізнають і охочіше донатять.

Із початку 2024 року він почав їздити великими містами України, щоб розширити "географію свого волонтерства". Уже встиг відвідати 25 міст. У кожному "дядя Гриша" проводить тиждень, у великих містах за цей час вдається зібрати 450-500 тис. грн.

Зараз "дядько Гриша" в основному збирає на дрони та Starlink, підтримує 25-ту і 59-ю бригади. Щомісяця він їздить на фронт, щоб особисто передати допомогу.

"Я задоволений тим, що у свої 77 років ще працюю та допомагаю ЗСУ. Дасть Бог мені ще трохи здоров'я і я доживу до перемоги", – каже волонтер.

"Дядя Гриша" закликає українців більше донатити на потреби армії. За його словами, за час повномасштабного вторгнення йому вдалося вже зібрати близько 4 млн грн.

"Дядя Гриша" збирає гроші по всій Україні на потреби ЗСУ (фото: Суспільне Херсон)

"Дядя Гриша" із волонтерською місією у Дніпрі (фото: РБК-Україна)