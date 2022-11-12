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Збирав дані про військових для РФ у шпиталі. СБУ затримала мобілізованого під Рівним

Фото: СБУ затримала мобілізованого під Рівним, що збирав дані для РФ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

У Рівненській області СБУ затримала агента РФ, який передав ворогу дані про військовослужбовців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Для затримання агента була проведена багатоетапна спецоперація.

Як встановило слідство, за завданням свого "куратора", вказаний мобілізований військовослужбовець збирав інформацію розвідувального характеру про сили, засоби, наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин Рівненської області.

"Перебуваючи в одному із шпиталів регіону, зрадник ініціативно зібрав та надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у вказаному закладі. Для цього зловмисник використовував месенджер Telegram", - розповіли в спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спроби чергової передачі розвідданих до РФ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України "Державна зрада".

Як повідомлялось, СБУ викрила на Буковині інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про ситуацію в регіоні. Зрадник напряму співпрацював з російським пропагандистом Соловйовим.

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