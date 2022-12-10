Збирання зернових наближається до завершення: у Мінагрополітики повідомили про врожайність

Збирання зернових та зернобобових культур наближається до завершення, наразі намолочено вже 43,6 млн тонн зерна. Збір проведено на площі 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,6 млн га (98%), намолочено 10 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га;

Нагадаємо, за 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 млрд доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року

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