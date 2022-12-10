Збирання зернових наближається до завершення: у Мінагрополітики повідомили про врожайність
Фото: в Україні завершується збирання зернових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Збирання зернових та зернобобових культур наближається до завершення, наразі намолочено вже 43,6 млн тонн зерна. Збір проведено на площі 9,7 млн га (87%) при врожайності 45,1 ц/га.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними міністерства:
- пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
- ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
- гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно обмолочено 2,8 млн га (66%), при врожайності 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн тонн;
- гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 157 тис. тонн;
- проса обмолочено 43,2 тис. га (97%), при врожайності 23,0 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,6 млн га (98%), намолочено 10 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га;
- сої проведено на площі 1,5 млн га (98%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,2 ц/га;
- ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
- цукрових буряків викопано на площі 176,7 тис. га (98%) накопано 8,9 млн тонн солодких коренів при врожайності 502 ц/га.
Нагадаємо, за 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 млрд доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року
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