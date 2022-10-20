Збирали біометричні дані клієнтів. Техас подав до суду на Google

У заяві йдеться, що компаніям, які працюють у Техасі, вже понад десять років заборонено збирати фотографії осіб, голоси чи інші біометричні дані людей без попередньої поінформованої згоди.

"Грубо порушуючи цей закон, Google принаймні з 2015 року збирає біометричні дані незліченної кількості техасців і використовує їхні особи та голоси в комерційних цілях Google", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться, що збір здійснювався за допомогою таких продуктів, як Google Photos, Google Assistant та Nest Hub Max.

Цей позов — один із кількох, поданих штатами проти Google у зв'язку з несумлінною практикою щодо конфіденційності. Арізона врегулювала один на початку жовтня за 85 мільйонів доларів. Техас, Індіана, штат Вашингтон і округ Колумбія в січні подали до суду на Google через так званих методів відстеження розташування, що вводять в оману, які порушують конфіденційність користувачів.