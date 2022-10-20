RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирали биометрические данные клиентов. Техас подал в суд на Google

Фото: Техас подал в суд на Google (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штат Техас подал иск против Google за якобы сбор биометрических данных миллионов техасцев без получения надлежащего разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что компаниям, работающим в Техасе, уже более десяти лет запрещено собирать фотографии лиц, голоса или другие биометрические данные людей без предварительного информированного согласия.

"Грубо нарушая этот закон, Google, по крайней мере, с 2015 года собирает биометрические данные бесчисленного количества техасцев и использует их лица и голоса в коммерческих целях Google", — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что сбор осуществлялся с помощью таких продуктов, как Google Photos, Google Assistant и Nest Hub Max.

Этот иск — один из нескольких, поданных штатами против Google в связи с недобросовестной практикой в ​​отношении конфиденциальности. Аризона урегулировала один в начале октября за 85 миллионов долларов. Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия в январе подали в суд на Google из-за так называемых вводящих в заблуждение методов отслеживания местоположения, которые нарушают конфиденциальность пользователей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleТехас