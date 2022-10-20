Собирали биометрические данные клиентов. Техас подал в суд на Google

В заявлении говорится, что компаниям, работающим в Техасе, уже более десяти лет запрещено собирать фотографии лиц, голоса или другие биометрические данные людей без предварительного информированного согласия.

"Грубо нарушая этот закон, Google, по крайней мере, с 2015 года собирает биометрические данные бесчисленного количества техасцев и использует их лица и голоса в коммерческих целях Google", — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что сбор осуществлялся с помощью таких продуктов, как Google Photos, Google Assistant и Nest Hub Max.

Этот иск — один из нескольких, поданных штатами против Google в связи с недобросовестной практикой в ​​отношении конфиденциальности. Аризона урегулировала один в начале октября за 85 миллионов долларов. Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия в январе подали в суд на Google из-за так называемых вводящих в заблуждение методов отслеживания местоположения, которые нарушают конфиденциальность пользователей.