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Збирали біометричні дані клієнтів. Техас подав до суду на Google

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Вашингтон, Четвер 20 жовтня 2022 21:28
Збирали біометричні дані клієнтів. Техас подав до суду на Google Фото: Техас подав до суду на Google (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штат Техас подав позов проти Google за нібито збирання біометричних даних мільйонів техасців без отримання належного дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що компаніям, які працюють у Техасі, вже понад десять років заборонено збирати фотографії осіб, голоси чи інші біометричні дані людей без попередньої поінформованої згоди.

"Грубо порушуючи цей закон, Google принаймні з 2015 року збирає біометричні дані незліченної кількості техасців і використовує їхні особи та голоси в комерційних цілях Google", - йдеться у заяві.

У заяві йдеться, що збір здійснювався за допомогою таких продуктів, як Google Photos, Google Assistant та Nest Hub Max.

Цей позов — один із кількох, поданих штатами проти Google у зв'язку з несумлінною практикою щодо конфіденційності. Арізона врегулювала один на початку жовтня за 85 мільйонів доларів. Техас, Індіана, штат Вашингтон і округ Колумбія в січні подали до суду на Google через так званих методів відстеження розташування, що вводять в оману, які порушують конфіденційність користувачів.

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