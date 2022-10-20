Збирали біометричні дані клієнтів. Техас подав до суду на Google
Штат Техас подав позов проти Google за нібито збирання біометричних даних мільйонів техасців без отримання належного дозволу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві йдеться, що компаніям, які працюють у Техасі, вже понад десять років заборонено збирати фотографії осіб, голоси чи інші біометричні дані людей без попередньої поінформованої згоди.
"Грубо порушуючи цей закон, Google принаймні з 2015 року збирає біометричні дані незліченної кількості техасців і використовує їхні особи та голоси в комерційних цілях Google", - йдеться у заяві.
У заяві йдеться, що збір здійснювався за допомогою таких продуктів, як Google Photos, Google Assistant та Nest Hub Max.
Цей позов — один із кількох, поданих штатами проти Google у зв'язку з несумлінною практикою щодо конфіденційності. Арізона врегулювала один на початку жовтня за 85 мільйонів доларів. Техас, Індіана, штат Вашингтон і округ Колумбія в січні подали до суду на Google через так званих методів відстеження розташування, що вводять в оману, які порушують конфіденційність користувачів.
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