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Собирали биометрические данные клиентов. Техас подал в суд на Google

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Вашингтон, Четверг 20 октября 2022 21:28
Собирали биометрические данные клиентов. Техас подал в суд на Google Фото: Техас подал в суд на Google (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штат Техас подал иск против Google за якобы сбор биометрических данных миллионов техасцев без получения надлежащего разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что компаниям, работающим в Техасе, уже более десяти лет запрещено собирать фотографии лиц, голоса или другие биометрические данные людей без предварительного информированного согласия.

"Грубо нарушая этот закон, Google, по крайней мере, с 2015 года собирает биометрические данные бесчисленного количества техасцев и использует их лица и голоса в коммерческих целях Google", — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что сбор осуществлялся с помощью таких продуктов, как Google Photos, Google Assistant и Nest Hub Max.

Этот иск — один из нескольких, поданных штатами против Google в связи с недобросовестной практикой в ​​отношении конфиденциальности. Аризона урегулировала один в начале октября за 85 миллионов долларов. Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия в январе подали в суд на Google из-за так называемых вводящих в заблуждение методов отслеживания местоположения, которые нарушают конфиденциальность пользователей.

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