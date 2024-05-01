UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збирала матеріали для сюжетів ток-шоу Скабєєвої та Соловйова: у Харкові затримали колаборантку

Фото: СБУ затримала колаборантку у Харкові за роботу на пропагандистів РФ (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, колаборантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали РФ. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

"Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення зрадниці "розганяли" в сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.

"Працювала" через посередника

Колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.

Раніше жінка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами зрадниці.

Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відстежувала новини у Telegram-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Вилучені докази та оголошення підозри

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

Затриманій повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

 Фото: затримання колаборантки та збір доказів у її співпраці з РФ (t.me/SBUkr)

СБУ затримує російських агентів

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві проросійських хакерів. Вони створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб.

Також повідомлялось, що СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донецької області. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення.

Напередодні стало відомо про те, що правоохоронці затримали подружжя агентів РФ, які наводили російські "Гради" на прикордонні території Сумської області. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти УкраїниПропагандист