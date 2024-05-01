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Собирала материалы для сюжетов ток-шоу Скабеевой и Соловьева: в Харькове задержали коллаборантку

Фото: СБУ задержала коллаборантку в Харькове за работу на пропагандистов РФ (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали в Харькове коллаборантку, помогавшую кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, коллаборантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы РФ. В частности, по ракетно-бомбовым ударам РФ по критической инфраструктуре Харькова.

"Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления", - говорится в сообщении.

Сообщения предательницы "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева.

"Работала" через посредника

Коллаборантка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался российский "военкор", координировавший свои действия с военной разведкой РФ.

Ранее женщина вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины.

После получения сведений российский военкор передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами предательницы.

Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Telegram-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

Удалены доказательства и объявления подозрения

Во время обысков в помещении злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу РФ.

Задержанной сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: задержание коллаборантки и сбор доказательств ее сотрудничества с РФ (t.me/SBUkr)

СБУ задерживает российских агентов

Напомним, правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров. Они создали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб.

Также сообщалось, что СБУ задержала российскую агентку, шпионившую за понтонными переправами ВСУ через реки Донецкой области. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Накануне стало известно о том, что правоохранители задержали супругов агентов РФ, наводивших российские "Грады" на приграничные территории Сумской области. Теперь им грозит пожизненное заключение.

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