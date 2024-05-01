Собирала материалы для сюжетов ток-шоу Скабеевой и Соловьева: в Харькове задержали коллаборантку

Как отмечают в ведомстве, коллаборантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральные телеканалы РФ. В частности, по ракетно-бомбовым ударам РФ по критической инфраструктуре Харькова.

"Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления", - говорится в сообщении.

Сообщения предательницы "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева.

"Работала" через посредника

Коллаборантка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался российский "военкор", координировавший свои действия с военной разведкой РФ.

Ранее женщина вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины.

После получения сведений российский военкор передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами предательницы.

Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в Telegram-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

Удалены доказательства и объявления подозрения

Во время обысков в помещении злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу РФ.

Задержанной сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.