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Збір на FPV-дрони для бригади "Ураган", яка тримає оборону на Луганщині

Ілюстративне фото: оголошено збір для бригади "Ураган" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці бригади "Ураган", які зараз тримають оборону в Серебрянському лісі у Луганській області, потребують допомоги. Захисникам потрібні "пташки" - ефективні FPV-дрони.

РБК-Україна розповідає, як можна приєднатися до збору.

Збір проходить за допомогою Фонду Палати архітекторів. Спільнота архітекторів, урбаністів, містобудівників об'єдналася заради допомоги захисникам.

Загальна мета - 1000 FPV-дронів, загальна сума збору 17 000 000 гривень. Наша мета - 170 000 гривень.

Кожен внесок у цей збір буде кроком до нашої єдності, інвестицією в нашу безпеку та реальною підтримкою для наших воїнів. Ваш навіть найскромніший внесок забезпечить військових необхідним обладнанням для виконання їх важливого завдання.

Допомогти військовим ефективніше виконувати свою роботу ви можете, зробивши донат на "банку" Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/ASHjgDxPn4

Або ж за номером карти: 5375 4112 1219 4810.

 

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