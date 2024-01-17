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Сбор на FPV-дроны для бригады "Буревій", которая держит оборону в Луганской области

Иллюстративное фото: объявлен сбор для бригады "Буревій" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы бригады "Буревій", которые сейчас держат оборону в Серебрянском лесу в Луганской области, нуждаются в помощи. Защитникам нужны "птички" - эффективные FPV-дроны.

РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться к сбору.

Сбор проходит с помощью Фонда Палаты архитекторов. Сообщество архитекторов, урбанистов, градостроителей объединилось ради помощи защитникам.

Общая цель - 1000 FPV-дронов, общая сумма сбора 17 000 000 гривен. Наша цель - 170 000 гривен.

Каждый вклад в этот сбор будет шагом к нашему единству, инвестициям в нашу безопасность и реальной поддержкой наших воинов. Ваш даже самый скромный вклад обеспечит военным необходимым оборудованием для выполнения их важной задачи.

Помочь военным более эффективно выполнять свою работу вы можете, сделав донат на "банку" Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/ASHjgDxPn4

Или же по номеру карты: 5375 4112 1219 4810.

 

 

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