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Збільшення військових витрат у РФ сприятиме інфляційному тиску, - британська розвідка

Фото: у розвідці Британії висловилися про загрозу інфляції в РФ через витрати на війну (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Плани Росії постійно збільшувати військові витрати через війну проти України, як очікується, сприятимуть інфляційному тиску всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У зведенні британської розвідки зазначається, що витрати російського уряду все більше зосереджуються на витратах на триваючу широкомасштабну військову агресію проти України.

Так, пропонований бюджет на 2024 рік у РФ передбачає збільшення запланованих видатків на оборону приблизно на 68% порівняно із запланованими на 2023 рік. В результаті витрати на оборону наступного року становитимуть близько 6% ВВП.

При цьому витрати на освіту та охорону здоров'я в Росії будуть заморожені на рівні асигнувань на 2023 рік, що є рівнозначним реальному скороченню витрат у зв'язку з інфляцією.

"Необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я зростаючої кількості поранених солдатів та сімей загиблих у конфлікті". - йдеться у публікації.

У цьому контексті в Міноборони Британії нагадали, що більш ніж половина російських солдатів отримали настільки тяжкі поранення, що їм знадобилася триваліша медична допомога. Як заявив 17 жовтня заступник міністра праці РФ Олексій Вовченко, кожному п'ятому з них була потрібна ампутація верхніх кінцівок.

"Плани Росії постійно збільшувати військові витрати через війну проти України, як очікується, сприятимуть інфляційному тиску всередині країни. Разом з тим, збільшення військових витрат, що триває, змусить російський уряд приймати важкі рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес", - прогнозують у британській розвідці.

При цьому будь-яке суттєве скорочення військових витрат у Росії в майбутньому, швидше за все, усуне "все більш важливу рушійну силу російської економічної активності перед санкціями", додали в Міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що в Росії через обвал рубля диктатор Володимир Путін зобов'язав експортерів продавати валюту.

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