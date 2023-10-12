Путін зобов'язав експортерів продавати валюту через обвал рубля

Рубль зміцнився на 2,6% до 97 за долар після того, як Володимир Путін зобов'язав експортерів продавати валюту. Однак із початку року російська валюта втратила чверть вартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Уряд РФ оголосив пізно ввечері 11 жовтня, що 43 групи компаній-експортерів, включаючи основних виробників нафти, будуть зобов'язані продавати свої доходи від закордонних продажів на внутрішньому ринку за рублі, щоб забезпечити надходження іноземної валюти. Москва ввела аналогічні вимоги, коли карбованець впав після вторгнення в Україну у 2022 році, але потім скасувала їх, коли валюта відновилася.

Влада встановлюватиме обсяги та інші деталі механізму обов'язкових продажів, при цьому деякі компанії будуть зобов'язані звітувати про свої угоди перед владою. У заяві уряду згадувався указ президента про введення контролю за капіталом, але цей документ не було опубліковано.

Репресії щодо експортерів

Заходи дають владі надзвичайний ступінь контролю. Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії, відома як Росфінмоніторинг, і центральний банк зможуть переглядати плани деяких компаній із продажу та купівлі іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Представники Росфінмоніторингу також відстежуватимуть та забезпечуватимуть дотримання деякими компаніями правил контролю капіталу, йдеться в документі.

Обвал рубля

В останні кілька місяців рубль відновив своє падіння під впливом інфляції, що росте, на тлі зростаючих витрат на фінансування війни проти України. Екстрене підвищення ставок центральним банком у серпні, за яким було ще одне підвищення минулого місяця, не змогло зупинити падіння валюти, яке призвело рубль до психологічно важливого рівня 100 за долар.

Рубль опинився під тиском, оскільки попит на тверду валюту в Росії зростає на тлі відновлення імпорту, коли економіка перебуває під міжнародними санкціями через війну. Найбільші російські експортери, основні постачальники іноземної валюти, зазнали значного зниження експортних доходів.

Уряд РФ розглядав питання відновлення контролю над капіталом у серпні, але спочатку відступив під тиском центрального банку.