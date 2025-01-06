ua en ru
Пн, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу промисловості, - експерт

Понеділок 06 січня 2025 12:09
UA EN RU
Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу промисловості, - експерт Фото: збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу української промисловості (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Збільшення тарифу на транспортування газу з 1 січня 2025 року вплине на роботу промислових споживачів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, зупинка транзиту російського газу стала причиною збільшення тарифів на транспортування газу.

"Тобто тарифи для внутрішніх користувачів зросли в 4 рази, для користувачів іноземних дещо більше ніж в 2 рази зросли. На кому це відбивається? Це відбивається на промислових споживачах газу", - пояснив Прокіп.

Водночас він додав, що це збільшення тарифу не вплине на вартість газу для населення.

Раніше економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що нещодавнє рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на транспортування газу матиме значний вплив на промисловий сектор України та може призвести до зростання інфляції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
DAILY
НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує