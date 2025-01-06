Збільшення тарифу на транспортування газу вплине на роботу промисловості, - експерт

Збільшення тарифу на транспортування газу з 1 січня 2025 року вплине на роботу промислових споживачів газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, зупинка транзиту російського газу стала причиною збільшення тарифів на транспортування газу.

"Тобто тарифи для внутрішніх користувачів зросли в 4 рази, для користувачів іноземних дещо більше ніж в 2 рази зросли. На кому це відбивається? Це відбивається на промислових споживачах газу", - пояснив Прокіп.

Водночас він додав, що це збільшення тарифу не вплине на вартість газу для населення.

Раніше економіст та член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що нещодавнє рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на транспортування газу матиме значний вплив на промисловий сектор України та може призвести до зростання інфляції.