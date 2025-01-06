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Увеличение тарифа на транспортировку газа повлияет на работу промышленности, - эксперт

Понедельник 06 января 2025 12:09
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Увеличение тарифа на транспортировку газа повлияет на работу промышленности, - эксперт Фото: увеличение тарифа на транспортировку газа повлияет на работу украинской промышленности (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Увеличение тарифа на транспортировку газа с 1 января 2025 года повлияет на работу промышленных потребителей газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, остановка транзита российского газа стала причиной увеличения тарифов на транспортировку газа.

"То есть тарифы для внутренних пользователей выросли в 4 раза, для пользователей иностранных несколько больше чем в 2 раза выросли. На ком это отражается? Это отражается на промышленных потребителях газа", - пояснил Прокип.

В то же время он добавил, что это увеличение тарифа не повлияет на стоимость газа для населения.

Ранее экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что недавнее решение НКРЭКУ о повышении тарифов на транспортировку газа окажет значительное влияние на промышленный сектор Украины и может привести к росту инфляции.

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