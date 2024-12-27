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Збільшення тарифу на транспортування газу призведе до росту цін на продукцію, - асоціація

Фото: збільшення тарифу на транспортування газу призведе до росту цін на  продукцію (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У разі збільшення тарифу "Оператора газотранспортної системи України" на транспортування газу промисловість буде вимушена підвищити вартість своєї продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

"Збільшення тарифів, воно в першу чергу вплине на вартість газу в комерційному сегменті, тобто для промисловості. Промисловість буде змушена підвищувати вартість своєї продукції, яку вона виробляє, яку в тому числі купується побутовими споживачами, тобто населенням України", - сказав він, коментуючи можливе збільшення тарифу на транспортування газу в майже 5 разів. 
 
Петренко наголосив, що це, відповідно, підвищить інфляцію. Водночас з урахуванням діючого мораторію на підвищення тарифів для населення, люди не відчують цих тарифів в платіжках за газ. 
 
Раніше у Федерації роботодавців України заявляли, що підвищення тарифу на траспортування газу, проєкт якого схвалила Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП), матиме катастрофічні наслідки для економіки та викличе хвилю звільнень виробників.

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