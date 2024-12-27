RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на продукцию, - ассоциация

Фото: увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на продукцию (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В случае увеличения тарифа "Оператора газотранспортной системы Украины" на транспортировку газа промышленность будет вынуждена повысить стоимость своей продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Увеличение тарифов, оно в первую очередь повлияет на стоимость газа в коммерческом сегменте, то есть для промышленности. Промышленность будет вынуждена повышать стоимость своей продукции, которую она производит, которую в том числе покупается бытовыми потребителями, то есть населением Украины", - сказал он, комментируя возможное увеличение тарифа на транспортировку газа в почти 5 раз.

Петренко подчеркнул, что это, соответственно, повысит инфляцию. В то же время с учетом действующего моратория на повышение тарифов для населения, люди не почувствуют этих тарифов в платежках за газ.

Ранее в Федерации работодателей Украины заявляли, что повышение тарифа на транспортировку газа, проект которого одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ