Увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на продукцию, - ассоциация

"Увеличение тарифов, оно в первую очередь повлияет на стоимость газа в коммерческом сегменте, то есть для промышленности. Промышленность будет вынуждена повышать стоимость своей продукции, которую она производит, которую в том числе покупается бытовыми потребителями, то есть населением Украины", - сказал он, комментируя возможное увеличение тарифа на транспортировку газа в почти 5 раз.



Петренко подчеркнул, что это, соответственно, повысит инфляцию. В то же время с учетом действующего моратория на повышение тарифов для населения, люди не почувствуют этих тарифов в платежках за газ.



Ранее в Федерации работодателей Украины заявляли, что повышение тарифа на транспортировку газа, проект которого одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей.