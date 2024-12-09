Збільшення тарифу на транспортування газу - це шлях до масових скорочень персоналу, - "Укрметалургпром"

"Внаслідок війни, логістичних обмежень та падіння світового попиту та цін на продукцію ГМК, українська металургія перебуває у критичному стані. В період енергетичної кризи, спричиненої війною, підвищення витрат на доставку природного газу для вітчизняних металургійних підприємств призведе до подальшого падіння виробництва, масових скорочень та, взагалі, ризику втрати стратегічно важливої галузі", - сказано у листі.

В "Укрметалургпромі" також наголосили, що проект підвищення тарифу не містить належного обгрунтування – зокрема, регулятор не надав жодних розрахунків, які б підтверджували доцільність та аргументованість зростання тарифу на транспортування природного газу.

"Для забезпечення прозорості та обґрунтованості НКРЕКП варто оприлюднити детальні та вичерпні розрахунки, із постатейною деталізацією всіх компонентів витрат Оператора ГТС України, для повноцінного публічного обговорення. Також необхідно оптимізувати витрати, пов’язані із закупівлею природного газу для виробничо-технологічних потреб, і забезпечити прозорі закупівлі цього газу", - підкреслили в УМП.

Крім того, в Об’єднанні наголосили на необхідності проведення аудиту інфраструктури газотранспортної системи (ГТС), щоб виявити об’єкти, які не генерують прибуток або мають низьку ефективність, та розробити план поступового виведення таких об’єктів з експлуатації, що дозволить зменшити витрати Оператора.

"Також необхідно знизити регуляторну норму доходу, яка наразі становить 18,05%, до рівня, що відповідає реаліям воєнного стану, та розглянути можливість тимчасового обмеження норми доходу Оператора ГТС України до кінця воєнного стану або періоду відновлення економіки. Це дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств металургійної галузі, зберегти робочі місця, сприяти надходженню податків до бюджету та підтримати економічну стійкість України в умовах війни", - резюмували в "Укрметалургпромі".

Нагадаємо що НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу на послуги транспортування газу на 305 %. При цьому рівень прибутку Оператора ГТС закладений на рівні 18% - у той час, як українські підприємства працюють або в нуль, або з мінімальним прибутком.

За оцінками експертів ринку, таке підвищення тарифу спровокує нову хвилю інфляції: кратно виростуть ціни на всі товари та послуги в Україні. Також це рішення спричинить подальше скорочення виробництва у промисловості, та звільнення персоналу.