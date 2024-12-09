Увеличение тарифа на транспортировку газа - это путь к массовым сокращениям персонала, - "Укрметаллургпром"

В результате войны, логистических ограничений и падения мирового спроса и цен на продукцию ГМК, украинская металлургия находится в критическом состоянии. В период энергетического кризиса, вызванного войной, повышение расходов на доставку природного газа для отечественных металлургических предприятий приведет к дальнейшему падению производства, массовых сокращений , вообще, риска потери стратегически важной отрасли", - говорится в письме.

В "Укрметаллургпроме" также подчеркнули, что проект повышения тарифа не содержит должного обоснования – в частности, регулятор не предоставил никаких расчетов, подтверждающих целесообразность и аргументированность роста тарифа на транспортировку природного газа.

"Для обеспечения прозрачности и обоснованности НКРЭКУ следует обнародовать подробные и исчерпывающие расчеты с постатейной детализацией всех компонентов расходов Оператора ГТС Украины для полноценного публичного обсуждения. Также необходимо оптимизировать расходы, связанные с закупкой природного газа для производственно-технологических нужд, и обеспечить прозрачные закупки этого газа", - подчеркнули в УМП.

Кроме того, в Объединении отметили необходимость проведения аудита инфраструктуры газотранспортной системы (ГТС), чтобы выявить объекты, не генерирующие прибыль или имеющие низкую эффективность, и разработать план постепенного вывода таких объектов из эксплуатации, что позволит уменьшить расходы Оператор.

"Также необходимо снизить регуляторную норму дохода, которая сейчас составляет 18,05%, до уровня, соответствующего реалиям военного положения, и рассмотреть возможность временного ограничения нормы дохода Оператора ГТС Украины до конца военного положения или периода восстановления экономики. Это позволит обеспечить стабильную работу предприятий металлургической отрасли, сохранить рабочие места, способствовать поступлению налогов в бюджет и поддержать экономическую устойчивость Украины в условиях войны", - резюмировали в "Укрметаллургпроме".

Напомним, что НКРЭКУ предварительно одобрило повышение тарифа на услуги транспортировки газа на 305%. При этом уровень прибыли Оператора ГТС заложен на уровне 18% – в то время, как украинские предприятия работают либо в ноль, либо с минимальной прибылью.

По оценкам экспертов рынка такое повышение тарифа спровоцирует новую волну инфляции: кратно вырастут цены на товары и услуги в Украине. Также это решение приведет к дальнейшему сокращению производства в промышленности и увольнению персонала.